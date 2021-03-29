Внесены изменения в законы «Об образовании» и «О дошкольном образовании»

Закон принят Жогорку Кенешем 10 февраля 2021 года.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы КР «Об образовании», «О дошкольном образовании»). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 10 февраля 2021 года.
Основной целью данного Закона является внедрение инклюзивного образования в дошкольных и школьных образовательных организациях, создание условий для доступа к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также уточнение отдельных норм в сфере образования.
Источник: Кабар
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