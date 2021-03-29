Посольство США в КР нарушает налоговое законодательство?

В США налоговые нарушения считаются самыми тяжкими преступлениями, за которые дают немалые сроки.

К примеру, небезызвестный мафиози Аль Капоне в свое время получил 11 лет тюремного заключения только за неуплату налогов. В этой связи вызывает удивление, почему в своей стране американцы неукоснительно соблюдают налоговое законодательство, а в других - легко идут на нарушения.

Судя по всему посольство США в Кыргызстане напрямую идет на подобное нарушение. Речь идет о граждан КР, которые осуществляют трудовую деятельность в американской дипмиссии. Дело в том, что посольство платит им зарплату, но ни тыйына с этих выплат не идет в качестве обязательных налоговых и социальных платежей в бюджет Кыргызстана.

В настоящее время в посольстве США работает около 350-400 граждан Кыргызстана, каждый из которых ежемесячно получает заработную плату от 600 долларов США до 3000 долларов США перечислением на банковские карты. Согласно налогового законодательства КР, обязательные отчисления для нанимаемого американской дипмиссией местного персонала составляют подоходный налог в размере 10% за вычетом необлагаемой части в сумме 650 сом в месяц и налог в Социальный фонд КР в сумме 27,25% (10% за счёт работника, 17,25% за счёт фонда заработной платы работодателя) из суммы заработной платы каждого сотрудника.

По приблизительным подсчётам, ущерб, наносимый государству с каждого сотрудника при средней заработной плате 1500 долларов США (127 954 сом), составляет около 292 доллара США (24 820 сом) в месяц без учёта выплат для работодателя, осуществляемых из фонда заработной платы. В итоге за один финансовый год ущерб будет составлять около 3506 долларов США (298 010 сом) с каждого работника. А с учетом количества местных работников американской дипмиссии сумма ущерба по недоплате налоговых и социальных платежей может составлять около 1 402 400 долларов США (119 204 000 сом) в год.

Таким образом, выявленные факты свидетельствуют о значительных суммах ущерба бюджету государства и грубом игнорировании законодательства КР как со стороны руководства посольства США в Кыргызстане, так и местного персонала. А если вновь вспомнить, что за подобное нарушение в США карают довольно-таки сурово, то невольно приходишь к выводу, что на этот раз мы имеем дело с теми самыми двойными стандартами, которые за последнее время очень часто стали приписывать штатам.



Источник: vb.kg