СМИ: Племянницу Сооронбая Жээнбекова за мошенничество посадили в СИЗО-1

Племянницу экс-президента Сооронбая Жээнбекова Ташкулову Гульзат Кантороевну посадили в СИЗО по факту мошенничества.

Об этом сообщает Kaktus.media со ссылкой на сотрудников силовых структур.

По данным СМИ, Ташкулова получила от бизнесмена Джалал-Абада $20 тыс. и 450 тыс. сомов за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Но, получив эти деньги, она потребовала еще $80 тыс. Однако бизнесмен отказался давать их и потребовал вернуть уже переданные средства. Тогда племянница Жээнбекова стала угрожать уголовным преследованием.

После смены власти в октябре 2020 года мужчина написал заявление в Ленинское РУВД Бишкека, где было возбуждено дело по статье о мошенничестве, и Гульзат Кантороевну водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В Ленинском РУВД сообщили, что Ташкулова была взята под стражу в СИЗО-1 Бишкека на один месяц решением Ленинского райсуда столицы по факту мошенничества. Следствие продолжается.

Напомним, Гульзат Ташкулова дочь покойного Канторо Токтомаматова, старшего брата бывшего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и бывшего спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова.

Источник: Элгезит