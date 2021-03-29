(Фото) ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержаны лжесотрудник МВД и его подельник

Следует отметить, что Л.Д.Э. ранее получил от заявителя 190 тыс. сомов и 1 тыс. долларов США.
По факту вымогательства взятки задержаны лжесотрудник МВД и его подельник, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
По ее данным, 26 марта 2021 года ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признаку преступления, предусмотренного статьей 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР, совместно с СВР МВД КР, при получении денежных средств в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов с поличным задержаны граждане КР Л. Д.Э. и Т.у.Ж.
Установлено, что задержанный Л.Д.Э., представляясь сотрудником Первомайского РОВД г.Бишкек, вместе со своим подельником Т.у.Ж., под угрозом привлечения к уголовной ответственности за якобы незаконное предоставление посреднических услуг, вымогали у жителя Сокулукского района денежные средства в размере 5 тыс. долларов США.
Следует отметить, что Л.Д.Э. ранее получил от заявителя 190 тыс. сомов и 1 тыс. долларов США.
Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Источник: Кабар
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