Завтра в центре Бишкека не будет воды

По любым вопросам мэрия Бишкека относительно водоснабжения просит звонить на 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Кок-Жар» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду завтра, 30 марта, с 9:00 утра до 18:00 часов дня будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Туголбай Ата, Ибраимова и Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В том числе воды не будет:

• ЦСМ №4 на ул. Токтогула 62;

• ЦСМ №10 на ул. Боконбаева 61;

• Производственная компания ОсОО «Айгуль текстиль» на пр. Чуй 147;

• Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) на ул. Ибраимова;

• Редакция «Вечерний Бишкек»;

• Вспомогательная школа №30 для детей с ограниченными возможностями пр. Чуй 76а;

• Школы №67, №24, №6, №28;

• Национальная компьютерная гимназия №5;

• Детские сады №145, №35, №124, №61, №31;

• МТУ №18;

• Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина на ул.Киевской 44;

• Частная школа «Звездочка»;

• Республиканский диагностический центр на ул. Киевской;

• ОАО «Кыргызтелеком»;

• ГП «Кыргызпочтасы» на пр. Чуй 96;

• Театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева;

• АФ ОКБ «Аалам»;

• КНИА «Кабар»;

• Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД КР;

• ОсОО «Кыргыз Инвест»;

• Торговый центр «Мега Комфорт»;

• Торговый центр «ЦУМ «Айчурек»;

• Торгово-развлекательный центр ГУМ «Чынар»;

• Магазин ювелирных изделий «Алтын» на пр. Чуй 153;

• Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций «Кыргызпатент»;

• Отель «Европа» на ул. Ибраимова 70;

• Многопрофильная компания «Фон-Биш»;

• «Неман-Фарм» на ул. Киевской 38;

• Рынок «Ак-Эммир»;

• Свердловский районный суд;

• Родильный дом № 1;

• Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

• Компания «Динь-Чинь» на ул. Абдрахманова 135;

• ТЦ Beren Gold на ул. Усенбаева 106;

• Консульство Италии в КР;

• Кинотеатр «Ала-Тоо»;

• Русский театр драмы им. Ч.Айтматова;

• Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

• Мемориальный музей-мастерская Гапара Айтиева;

• Центральная детская музыкальная школа им. П.Ф. Шубина;

• Бишкекский городской суд;

• Министерство экономики КР;

• Республиканская библиотека им.К.Баялинова.

ПЭУ «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам мэрия Бишкека относительно водоснабжения просит звонить на 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.