7 апреля в Кыргызстане будет выходным днем

7 апреля в Кыргызстане будет выходным днем.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития КР.

Отметим, что 7 апреля является Днем народной апрельской революции, которая произошла в 2010 году.