7 апреля в Кыргызстане будет выходным днем.
Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития КР.
Отметим, что 7 апреля является Днем народной апрельской революции, которая произошла в 2010 году.
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7 апреля в Кыргызстане будет выходным днем.
Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития КР.
Отметим, что 7 апреля является Днем народной апрельской революции, которая произошла в 2010 году.
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