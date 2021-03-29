Кубанычбека Жумалиева госпитализировали из СИЗО ГКНБ в частную клинику

Депутата Жогорку Кенеша, обвиняемого в злоупотреблении должностным положением, госпитализировали в частную клинику.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что Жумалиев этапирован в клинику «Бикард». По предварительным данным, у парламентария выявили болезнь сердечно-сосудистой системы.
Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ.
Источник: 24.kg
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