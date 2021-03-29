Кыргызстан ожидает поставок 500 тысяч доз российских вакцин "Спутник V" в мае-июне.
Об этом на брифинге 29 марта сказал министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, в ходе встречи с министром здравоохранения России было отмечено, что вопрос о предоставлении вакцины решается на уровне президентов.
"Садыр Жапаров находясь с рабочим визитом в России поднял вопрос о вакцине. Была достигнута договоренность о поставке 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Мы их ожидаем в ближайшее время в мае-июне", - сообщил Бейшеналиев.
Глава Минздрава КР подчеркнул, что коронавирус можно победить лишь вакцинировав большинство населения страны.
По данным ведомства, на сегодня в Кыргызстане не зарегистрировано мутировавших штаммов COVID-19.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!