Кандидат в депутаты Ошского горкенеша подозревается в мошенничестве

Кандидат в депутаты Ошского городского кенеша подозревается в мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

19 марта следственной службой ОВД Кара-Суйского района в отношении гражданки Б.К. (кандидат в депутаты Ошского городского кенеша) было начато досудебное производство по ст. 204 ч.1 («Мошенничество») УК КР.

Так, 26 апреля 2019 года в отношении гражданок Б.К. и Э.С. поступило заявление от жительниц села Тельман сельского округа Сарай Кара-Суйского района К.А.К.

Как выяснилось, заявительница взяла у Б.К. и Э.С. денежные средства в размере 200 тыс. сомов под проценты. В качестве залога она отдала документы на свой дом. Спустя три месяца заявительница погасила частично долг, но Э.С. и Б.К. переоформили на себя документы на дом и потребовали, чтобы К.А.К. покинула жилье.

По итогам следственных мероприятий 28 декабря 2020 года производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура Кара-Суйского района в надзорном порядке отменила данное решение и отправила материалы на доследование.

Дальнейшие следственные мероприятия показали, что есть еще одно заявление от жителя села Кен-Сай Кара-Суйского района А.А.Ж., 1978 года рождения.

Заявитель указал, что взял 4000 долларов под 10% у жительницы микрорайона Анар города Ош Б.К. (кандидат в депутаты Ошского городского кенеша). Под залог был выставлен дом. Несмотря на то, что А.А. ежемесячно выплачивал по долгу, был составлен договор купли-продажи и дом продали за 1 млн 300 тыс. сомов гражданину Ж.Н.

По данному факту было начато досудебное производство по ст. 204 ч.2 п.1 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК КР.

25 марта 2021 года гражданка Б.К., 19 октября 1976 года рождения, была задержана и водворена в ИВС ОВД Кара-Суйского района.

27 марта по решению Кара-Суйского районного суда в отношении Б.К. мера пресечения была изменена с содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того, поступило заявление от жителя села Мурдаш Алайского района Ы.К.О., 1969 года рождения. Речь идет о продаже дома за 1,3 млн сомов. По данному факту также было начато досудебное производство по ст. 204 ч.2 п.1 УК.

Есть заявление от жителя города Ош Т.Ж.Т., 1973 года рождения. Заявитель указал, что в мае 2018 года встретился с Б.К. возле рынка в Кара-Суу. В ходе встречи фигурант дела пообещала решить вопрос с кредитом в банке, представившись депутатом местного кенеша и юристом. Взяв 145 тыс. сомов, Б.К. не отдала их по сей день.

В связи с тем, что гражданка Б.К. является кандидатом в депутаты Ошского городского кенеша от одной из политических партий на рассмотрение председателя ТИК были направлены документы об исключении Б.К. из списка кандидатов в депутаты.

Источник: Элгезит