В Таласской области прокуратура восстановила права несовершеннолетнего гражданина на недвижимость

После смерти отца тетя незаконно зарегистрировала на себя имущество покойного и продала третьим лицам

Прокуратура Кара-Бууринского района 29 сентября 2020 года внесла в районный суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего М.А. 2010 года рождения.

Установлено, что после смерти отца несовершеннолетнего лица, сестра его отца А.Д. незаконно зарегистрировала на своё имя имущество брата, после чего продала его третьим лицам.

Судебным решением от 4 января 2021 года исковое заявление прокуратуры района удовлетворено и восстановлено право несовершеннолетнего М.А. на наследование имущества в виде жилого дома.

Также 11 марта 2021 года прокуратурой района в районный суд внесено исковое заявление об отмене договора купли-продажи жилого дома.

Кроме этого, прокуратурой района в ЕРПП зарегистрированы 2 материала по факту выдачи гражданке А.Д. поддельной справки о прописке со стороны главы Кок-Сайского айыл окмоту Кара-Бууринского района, а также нарушения требований законодательства, устанавливающих порядок и основание определения наследника со стороны государственного нотариуса Кара-Бууринского района Таласской области.

12 марта 2021 года прокуратурой района утверждены обвинительные акты, дела направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба Генпрокутатуры

