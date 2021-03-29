(Видео/фото) Сын Садыра Жапарова женится

Той пройдет в узком формате
Сегодня проходит свадьба сына Садыра Жапарова Рената. Об этом сообщает портал Super.kg со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что большого тоя не будет.
Согласно информации, невесту Рената зовут Аяна. Ей 21 год, она учится на третьем курсе факультета китайского языка в Национальном университете.
Отметим, Ренат – сын брата Садыра Жапарова Эркина Жапарова, который погиб в автокатастрофе. После его смерти Садыр Жапаров усыновил Рената.
Источник: vesti.kg
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