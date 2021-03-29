(Видео/фото) Сын Садыра Жапарова женится

Той пройдет в узком формате​

Сегодня проходит свадьба сына Садыра Жапарова Рената. Об этом сообщает портал Super.kg со ссылкой на свои источники.​

Отмечается, что большого тоя не будет.

Согласно информации, невесту Рената зовут Аяна. Ей 21 год, она учится​ на третьем курсе факультета китайского языка в Национальном университете.​

Отметим, Ренат – сын брата Садыра Жапарова Эркина Жапарова, который погиб в автокатастрофе. После его смерти Садыр Жапаров усыновил Рената.​

Источник: vesti.kg