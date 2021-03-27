ГКНБ: Выявлены потери бюджета от сдачи в аренду государственного имущества

По результатам проведенных мероприятий в рамках досудебного производства установлены потери соответствующих платежей в бюджет на сумму более 100 млн сомов.

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере арендной деятельности Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР (далее – ФУГИ) выявлены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящегося на балансе государственных органов и ФУГИ.

Установлено, что должностные лица государственных органов и ФУГИ вопреки интересам государства, в нарушение установленных нормативно-правовых актов в сфере аренды государственного имущества передали во временное пользование на продолжительное время государственное имущество, чем нанесли ущерб бюджету в виде выпадения соответствующих платежей от аренды государственного имущества.

По результатам проведенных мероприятий в рамках досудебного производства установлены потери соответствующих платежей в бюджет на сумму более 100 млн сомов.

По данным фактам зарегистрированы и расследуются досудебные производства, зарегистрированные в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) и 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству.

Источник: Кабар