ГКНБ: Выявлены потери бюджета от сдачи в аренду государственного имущества

По результатам проведенных мероприятий в рамках досудебного производства установлены потери соответствующих платежей в бюджет на сумму более 100 млн сомов.
ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере арендной деятельности Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР (далее – ФУГИ) выявлены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящегося на балансе государственных органов и ФУГИ.
Установлено, что должностные лица государственных органов и ФУГИ вопреки интересам государства, в нарушение установленных нормативно-правовых актов в сфере аренды государственного имущества передали во временное пользование на продолжительное время государственное имущество, чем нанесли ущерб бюджету в виде выпадения соответствующих платежей от аренды государственного имущества.
По результатам проведенных мероприятий в рамках досудебного производства установлены потери соответствующих платежей в бюджет на сумму более 100 млн сомов.
По данным фактам зарегистрированы и расследуются досудебные производства, зарегистрированные в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) и 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.
В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!