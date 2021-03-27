(Фото) Артем Новиков встретился с главой Офиса Всемирного банка Навидом Накви 

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков встретился с главой Офиса Всемирного банка в КР Навидом Накви, сообщили в аппарате правительства КР.
В ходе встречи было отмечено, что Всемирный банк является надежным партнером правительства по реализации совместных проектов в сфере здравоохранения и социальной защиты, образования, сельского хозяйства, предупреждения чрезвычайных ситуаций, экологии и других.
Первый вице-премьер-министр выразил благодарность Всемирному банку за оказываемую помощь в рамках борьбы с последствиями экономического кризиса и реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В ближайшее время в рамках совместных проектов 1200 школ будут оборудованы 25 тыс. комплектов современной компьютерной техники. Будет ускорена работа по установке компьютерных томографов в республиканской больнице, проработан вопрос об оснащении школьных медицинских кабинетов в рамках запускаемого проекта «Школьная медицина», а также обсуждены проекты по поддержке сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.
Артём Новиков подчеркнул, что задержек в реализации проектов со стороны правительства не будет. Будут также подготовлены предложения и проекты, направленные на восстановление экономической активности в Кыргызской Республике для возможного участия Всемирного банка в их реализации.
Источник: Кабар
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