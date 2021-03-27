Садыр Жапаров обсудил с председателем ГКНБ Ташиевым приграничные вопросы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял председателя Государственного комитета национальной безопасности КР (ГКНБ) Камчыбека Ташиева.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проинформировал главу государства о результатах переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, состоявшихся в г. Ташкент 24–25 марта, сообщает отдел информационной политик Аппарата Президента КР.

В рамках реализации договоренностей глав двух государств стороны подписали итоговый Протокол, согласно которому все вопросы по оставшимся участкам кыргызско-узбекской государственной границы прошли процедуру описания по принципу обмена территориями, сказал на встрече К.Ташиев.

Отмечено, что стороны согласились провести описание на следующих участках: «Кемпирабатское водохранилище», «Канал Шарихансай», «Гавасай», «Кок- Серек», «Баястан», «Ак-Таш», «Ункур-Тоо», «Кара-Белес».

Также стороны договорились с 1 апреля текущего года открыть пункты пропуска «Кайтпас», «Отукчу» для передвижения лиц, легковых автотранспортных средств и микроавтобусов (до 20 посадочных мест).

Кроме того, достигнута договоренность о проведении восстановительных работ узбекской стороной следующих пунктов пропуска: «Кара-Суу», «Бек-Абад», «Ынтымак», «Кенсай» и «Сейдикум», в последующем по мере готовности данные пункты пропуска будут открыты.

При этом по всем описанным участкам будут проведены совместные полевые обследования, а также двусторонние консультации.

Далее состоится процедура согласования указанного документа с государственными органами Кыргызской Республики, затем будет подписан межгосударственный договор, который в последующем должен пройти процедуру ратификации в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.

Следующее заседание правительственных делегаций пройдет на территории Кыргызской Республики в ближайшее время.

Камчыбек Ташиев резюмировал, что тем самым спорных участков на кыргызско-узбекской государственной границе отныне больше не будет.

Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что данный шаг является историческим событием в истории кыргызско-узбекских двусторонних отношений и положит конец отдельным приграничным спорам, имевшим место ранее.

Он выразил уверенность в том, что это значительно укрепит дружбу и добрососедство между двумя братскими народами, в том числе между жителями двух стран на приграничных территориях.

Глава государства особо подчеркнул, что это было многолетним желанием двух народов, которое сегодня уже становится реальностью.

Президент Садыр Жапаров отметил необходимость активизации переговоров в данном направлении с другими соседними странами.