Камеры «Безопасного города» снизили количество ДТП на 52% и помогли раскрыть 740 преступлений – ГУОБДД

В Бишкеке в местах установки АПК проекта «Безопасный город» зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 52% и помогла раскрыть 740 преступлений.

Как сообщает пресс-служба ГУОБДД, тревожная динамика ежегодного роста числа граждан, погибших и получивших увечья на дорогах Кыргызстана, является причиной серьезной озабоченности общества. Ежегодно на дорогах страны в результате ДТП погибают сотни людей, многие тысячи получают травмы и увечья. Особую озабоченность вызывает детская травматизм.

Ситуацию в сфере дорожного движения в значительной мере усугубляет правовой нигилизм водителей и пешеходов, их чувство безнаказанности. При этом, согласно статистике, более 80% ДТП происходит по вине водительского состава.

В связи с этим, с учетом зарубежного опыта по решению аналогичных по характеру задач, правительством КР в 2014 году было принято решение о внедрении на дорогах страны инновационных технических решений, обеспечивающих в автоматическом режиме процесс фиксации фактов нарушений ПДД.

Проект «Безопасный город» является государственным проектом, направленным, в первую очередь на снижение дорожно-транспортных происшествий, уносящих огромное количество жизней наших граждан, в том числе и детей, путем общей профилактики.

Отмечается, что вынесение постановлений о нарушениях ПДД, другими словами наложение штрафов за нарушение – это элемент профилактических мер в отношении водителей, не соблюдающих Правила дорожного движения КР.

Во-вторых, это антикоррупционная его составляющая, так как снижен контакт гражданина с уполномоченным сотрудником в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время на территории функционирует 90 стационарных аппаратно-программных комплексов. По городу Бишкек этими техническими решениями охвачено 38 наиболее загруженных перекрестков и 4 скоростных участка дороги. На территории Чуйской области стационарными комплексами, фиксирующими факты нарушений скоростного режима, оснащены 48 участков дорог. Еще 20 передвижных аппаратно-программных комплексов функционирует на дорогах г. Бишкек и Чуйской области на основании утверждаемых ГУОБДД карт дислокации.

В городе Бишкек в местах установки аппаратно-программных комплексов зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 52%. Соответственно, снизились и показатели по тяжелому травматизму в результате ДТП. На дорогах Чуйской области также имеет место значительное снижение количества ДТП - до 70%.

Кроме того, автоматизированная информационная система «Безопасный город» позволила раскрыть 740 преступлений.

Оплаченные штрафы за нарушения через государственный платежный шлюз поступают на счет Казначейства Министерства финансов, то есть в бюджет государства.