19-летнию девушку из Алматы расчленили и спрятали останки в мусорных баках

Высшей меры для убийцы 19-летней алматинки Аяжан Едиловой будут добиваться ее родственники.

Шокирующие подробности совершенного преступления они рассказали фонду #НемолчиKZ, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что девушка училась в академии дизайна и моды «Сымбат» на 4-м курсе. У нее уже были свои авторские коллекции и интернет-магазин, где продавались изделия. Кроме этого, Аяжан Едилова работала в салоне красоты.

«У родственников несколько версий, почему она поехала на встречу с мужчиной. Одна из них как раз связана с работой ее интернет-магазина. Версию о знакомстве с целью отношений с мужчиной отвергают, потому что у Аяжан был друг, с которым были романтические отношения» , — рассказала основательница фонда «Не молчи.kz» Дина Тансари (стилистика текста здесь и далее незначительно изменена — прим).

19 марта девушка вышла с работы в 20.48, но не вернулась в общежитие. Тревогу забил ее парень и подруги. Под утро они оповестили родственников Аяжан.

«Парень ждал девушку возле общежития, звонил, а затем кто-то или она сама написала в 23.00: «Выхожу». После этого связь с ней пропала.

Утром 20 марта начались поиски, родственники заявляли в полицию в 12.00, но там сначала заявление не брали, объясняя большой занятостью из-за усилений на митингах. Подключились друзья и волонтеры. Они стали делать запросы в службы такси. Брат Аяжан в 15.00 позвонил в 102 и заявил о пропаже девушки, после этого их вызвали на место работы, где Аяжан видели последний раз, это уже было примерно 17.00″, — говорится в публикации #НемолчиKZ.

Как дальше следует из рассказа, 21 марта волонтеры нашли таксиста inDriver, который сообщил адрес, куда отвез Аяжан. При этом он уточнил, что такси заказал некий Руслан.

«Адрес сообщили полиции. Дальше уже искали ее через базовую станцию абонентского номера.

Примерно в 23.00 поехали по адресу. Там уже была полиция, в квартиру родственников не пустили, туда приехали две машины скорой помощи. Потом вывели окровавленного мужчину и увезли на скорой, а затем вышел оперуполномоченный и сообщил, что девушки там нет. Сказал родственникам, чтобы приходили утром в полицию.

22 марта около 12.00 родственники приехали в полицию, где давали показания. Им никто не сказал, что части тела Аяжан нашли 21-го вечером. Неожиданно брат Аяжан увидел в ленте новостей Instagram новость о том, что Аяжан нашли мертвой. Шокированный, он попросил полицейских объясниться. В полиции сказали, что не знали, как сообщить об этом. Точно так же из новостей о произошедшем узнали один за другим родственники девушки — апашки, сестры, мать и отец».

«Аяжан была не просто убита, а убита с особой жестокостью. Ее нашли чудовищным образом расчлененную. Преступник действовал быстро и мастерски, родные боятся, что она не единственная жертва. За сутки он профессионально расчленил до мельчайших деталей тело молодой девушки. Подробности настолько шокирующие, что писать об этом невозможно. Если бы родственники и волонтеры не стали искать Аяжан так активно, не получили бы номер водителя, а потом и местонахождение, ее бы уже не нашли никогда. Слишком профессионально и быстро действовал маньяк. Мы разговаривали с братом погибшей девушки и ее тетей, больше всего родные переживают, резал он ее мертвую или еще живую . Родные плачут от мысли о том, как она страдала перед смертью. Что пережила эта девушка — страшно представить» , — написала в посте Дина Тансари.

Брат погибшей девушки Алмат Муликов рассказала шокирующие подробности убийства.

«Всего лишь за сутки он ее расчленил, причем аккуратно и не спеша. В полиции говорят, что сначала он убил Аяжан, а потом расчленил. Но, знаете, когда мы увидели фото, сделанные полицией, это был ужас… каждый зуб был выбит, каждый ноготь вырезан. Мы видели, как это все лежало в полиэтиленовых пакетах. Маньяк отрезал ей голову и варил в воде – от нее остался голый череп» .

Со слов брата погибшей девушки, подозреваемый имеет высшее медицинское образование. У него интеллигентная семья, соседями характеризуется как воспитанный и культурный человек.