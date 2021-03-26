Узбекистан с 1 апреля откроет два КПП для легковых автомобилей на границе с КР

«Однако проезд будет закрыт для проезда грузовых авто»
В рамках переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, КР и РУз договорились с 1 апреля 2021 года открыть пункты пропуска «Кайтпас» и «Отукчу» для передвижения лиц, транспорта и микроавтобусов до 20 посадочных мест. Об этом сообщил председатель государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
«Однако проезд будет закрыт для проезда грузовых авто», - сказал он.
Также глава ГКНБ указал, что стороны договорились привести в порядок и восстановить пункты пропуска «Кара-Суу», «Бек-Абад», «Ынтымак», «Кен-Сай», «Сейдикум».
Источник: Кабар
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