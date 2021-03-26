  Садыр Жапаров встретился с председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана

Садыр Жапаров сегодня встретился с председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаевым.
Как сообщает пресс-служба аппарата президента, на встрече была обсуждена текущая деятельность Ассамблеи, актуальные вопросы ее работы и пути их решения.
Абдыганы Эркебаев отметил, что сегодня Ассамблея народа Кыргызстана является одним из важных институтов в области межнационального согласия, ведущим тесную работу в данном направлении с аппаратом президента.
Также он сообщил, что на данный момент создается межведомственная рабочая группа с участием независимых экспертов по разработке плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданской идентичности Кыргыз Жараны на 2021–2026 годы, направленной на укрепление единства народа и межэтнических отношений.
Вместе с этим для продолжения эффективной работы, Абдыганы Эркебаев обратил внимание на возможность оказания содействия в улучшении материально-технического положения Ассамблеи народа Кыргызстана, в том числе и реконструкции здания.
Глава государства отметил значительный вклад Ассамблеи в культурное и социально-экономическое развитие страны, а также в укрепление единства народа и межэтнических отношений.
Садыр Жапаров подчеркнул важную роль Ассамблеи в обеспечении социальной сплоченности граждан. Отметил, что укрепление единства народа является стратегическим направлением, в связи с чем призвал Ассамблею народа Кыргызстана к проведению активных разъяснительных работ совместно с соответствующими государственными структурами и органами местного самоуправления.
Президент Жапаров заверил, что задействованные государственные органы изучат возможность улучшения материально-технической базы Ассамблеи, и оказания ей необходимой поддержки.
Напомним, что Указом главы государства от 13 ноября 2020 года статус Совета Ассамблеи народа Кыргызстана был повышен, который стал совещательным органом при президенте страны.
Источник: Элгезит
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