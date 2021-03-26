Жапаров обсудил с Народным писателем Маром Байджиевым вопросы культуры и образования

Садыр Жапаров встретился с Народным писателем Кыргызстана, известным драматургом Маром Байджиевым.
Как сообщает пресс-служба президента, в теплой обстановке Садыр Жапаров и Мар Байджиев обсудили текущее состояние и меры по дальнейшему развитию культурной, образовательной сфер и общественно-политические процессы в стране.
Президент с удовлетворением отметил большой вклад Мара Байджиева в отечественную культуру, его продуктивную деятельность в сферах искусства, науки и образования.
Садыр Жапаров подчеркнул особую важность учета мнения и советов старшего поколения, их опыта при принятии различных решений на государственном уровне.
Мар Байджиев отметил что, на сегодняшний день развитие страны нельзя рассматривать отдельно от культурного и духовного просвещения населения.
Он передал главе государства свои предложения и видение относительно развития отечественных сфер культуры, образования и формирования национальной идеологии, центральным элементом которой должна стать мудрость, заложенная в эпосе «Манас».
Касаясь вопроса конституционной реформы, Мар Байджиев подчеркнул, что на сегодняшний день страна нуждается в ответственной и стабильной власти, которая бы отвечала чаяниям народа.
В завершении встречи Мар Байджиев благословил Садыра Жапарова, пожелав ему сил и здоровья для претворения в жизнь всех намеченных реформ и подарил ему свою книгу «Манас, Семетей, Сейтек».
В свою очередь Садыр Жапаров отметил, что все озвученные в ходе встречи предложения будут приняты во внимание соответствующими государственными органами.
Источник: Элгезит
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