Улук-Бек Бектурганов и Жалалидин Рахматуллаев назначены заместителями министра здравоохранения

Коллективу Министерства здравоохранения и социального развития представили новых заместителей министра.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно распоряжения правительства заместителями министра здравоохранения и социального развития назначены Бектурганов Улук-Бек Бектурсунович и Рахматуллаев Жалалидин Мамаюсупович.

25 марта стало известно о том, что заместителей министра здравоохранения и социального развития Нурболота Усенбаева и Мадамина Каратаева сняли с должности. Каратаев занимал эту должность с июня 2018 года. Усенбаев был назначен в апреле 2020 года.

Источник: zdorovie.akipress.org