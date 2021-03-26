Улук-Бек Бектурганов и Жалалидин Рахматуллаев назначены заместителями министра здравоохранения

Коллективу Министерства здравоохранения и социального развития представили новых заместителей министра.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно распоряжения правительства заместителями министра здравоохранения и социального развития назначены Бектурганов Улук-Бек Бектурсунович и Рахматуллаев Жалалидин Мамаюсупович.
25 марта стало известно о том, что заместителей министра здравоохранения и социального развития Нурболота Усенбаева и Мадамина Каратаева сняли с должности. Каратаев занимал эту должность с июня 2018 года. Усенбаев был назначен в апреле 2020 года.
Источник: zdorovie.akipress.org
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