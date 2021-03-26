Карамушкина: «Правительство ничего не решает, остается благодарить контрабандистов за то, что мы не остались без продуктов»

Бишкек, "Саясат. kg". Люди с трудом сдерживают себя, наблюдая за ростом цен.
Нужно восстановить доверие народа к власти. Об этом депутат Ирина Карамушкина заявила на заседании парламента.
«Люди с трудом сдерживают себя, наблюдая за ростом цен. Снижайте НДС на продукты питания или вовсе отмените. Если правительство неспособно решить проблему, то нам остается благодарить контрабандистов за то, что у нас хотя бы есть продукты. Я требую, чтобы все руководители министерств и ведомств вышли на прямой эфир. Тяжело добиться встречи с генпрокурором и главой МВД», – сказала она.
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