Карамушкина: «Правительство ничего не решает, остается благодарить контрабандистов за то, что мы не остались без продуктов»

Бишкек, "Саясат. kg". Люди с трудом сдерживают себя, наблюдая за ростом цен.

Нужно восстановить доверие народа к власти. Об этом депутат Ирина Карамушкина заявила на заседании парламента.

«Люди с трудом сдерживают себя, наблюдая за ростом цен. Снижайте НДС на продукты питания или вовсе отмените. Если правительство неспособно решить проблему, то нам остается благодарить контрабандистов за то, что у нас хотя бы есть продукты. Я требую, чтобы все руководители министерств и ведомств вышли на прямой эфир. Тяжело добиться встречи с генпрокурором и главой МВД», – сказала она.