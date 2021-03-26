  В Кыргызстане медики отказываются прививаться китайской вакциной

В Кыргызстане многие врачи отказываются прививаться китайской вакциной.
Об этом «Азаттыку» сообщила представитель Министерства здравоохранения и социального развития, эпидемиолог-иммунолог Бурул Асыкбекова.
По ее словам, точное число отказавшихся от китайской вакцины и причины их решения будут известны после начала кампании по вакцинации.
«По нацплану мы должны уточнить, кто будет получать вакцину. Среди медиков, уже переболевших коронавирусом, много тех, кто отказывается. Сейчас в Интернете много разной информации, все это читают. Многие говорят, что хотят получить российскую вакцину», — сказала Асыкбекова.
В Кыргызстане 29 марта начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Недавно Кыргызстан получил из Китая 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, это количество вакцины рассчитано на 75 тысяч человек.
В первую очередь планируется вакцинировать медработников, работающих в красной зоне, в больницах и поликлиниках, скорой помощи, а также работников общеобразовательных организаций и правоохранительных органов.
Источник: Элгезит
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