Коррупция при закупке аппаратов ИВЛ во время пандемии: ГКНБ начал расследование

К примеру, были приобретены 40 штук аппаратов ИВЛ по 30 тыс. долларов, когда как их стоимость по базе данных Департамента лекарственных средств и медицинских изделий составляла 7900 долларов.

Выявлена систематические факты закупок медицинских изделий по заведомо завышенным ценам в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщили 26 марта в пресс-службе ГКНБ.

По версии следствия, в мае 2020 года Минздрав по линии поступивших международных грантов и кредитных средств были закуплены 67 аппаратов ИВЛ на общую сумму 1,8 млн долларов. Как говорится в сообщении, при этом их фактическая рыночная стоимость составляла не более 600 тыс. долларов.

«К примеру, были приобретены 40 штук аппаратов ИВЛ по 30 тыс. долларов, когда как их стоимость по базе данных Департамента лекарственных средств и медицинских изделий составляла 7900 долларов. Кроме этого, в сентябре 2020 года Минздравом были закуплены 27 штук ИВЛ (детские) по стоимости 25 тыс. долларов, когда как их рыночная стоимость не превышала 10 тыс. долларов США», - отметили в ГКНБ.

Также в пресс-службе сообщили, что аналогичная ситуация наблюдается при поставке в медицинские учреждения аппаратов дыхательной поддержки (концентраторов) и функциональных кроватей.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст.319 («Коррупция») УК КР. Ведется следствие.

Источник: svodka.akipress.org