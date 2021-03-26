ГНС установила незаконный ввоз крупной партии скота и замороженной рыбы

У импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты ввоза крупного и мелкого рогатого скота, замороженной рыбы из стран ЕАЭС без соответствующих разрешительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, были пресечены попытки незаконного ввоза на территорию Кыргызстана 367 голов крупного рогатого скота и 162 головы мелкого рогатого скота, а также 20 тонн замороженной рыбы.

У импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения соответствующих мероприятий в рамках законодательства.

Источник: Кабар