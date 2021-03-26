В ЦОНах Кыргызстана упрощен процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов

В 2020 году в Бишкеке был запущен пилотный проект по упрощению процесса выдачи служебных и дипломатических паспортов КР.
В центрах обслуживания населения (ЦОН) Кыргызстана упрощен процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба Государственной регистрационная служба (ГРС) КР.
В 2020 году в Бишкеке был запущен пилотный проект по упрощению процесса выдачи служебных и дипломатических паспортов КР. Пилот тестировался в одном из столичных ЦОНов. Операторы центра обслуживания населения-2 (ул. Ч. Валиханова,2) заполняли электронные анкеты-заявления для изготовления дипломатических и служебных паспортов КР. Пилот продлился 10 месяцев и показал положительные результаты.
Теперь данное нововведение будет применяться во всех ЦОНах республики.
Ранее документы оформляли в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР.
Это совместный проект ГРС и МИД, который реализуется в рамках мероприятий по переходу на автоматизацию, улучшение и упрощение процессов оформления служебных и дипломатических паспортов.
Источник: Кабар
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