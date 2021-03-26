Галина Байтерек рассказала, почему Садыру Жапарову еще не сделали прививку от COVID-19

Пресс-секретарь Галина Байтерек прокомментировала, почему почему Садыру Жапарову еще не сделали прививку от COVID-19.

По ее словам, у главы государства имеются антитела к вирусу в большом объеме из-за чего врачи рекомендовали не прививать вакцину.

«Пока нет необходимости делать вакцинацию», — заявила Байтерек.

Напомним, что в Кыргызстане с 29 марта начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинацию от COVID-19 в стране планируется провести в три этапа. Министерством здравоохранения подготовлен план по поэтапной иммунизации населения, произведены расчёты и переданы в Минфин.

Источник: reporter.kg