Галина Байтерек рассказала, почему Садыру Жапарову еще не сделали прививку от COVID-19

Пресс-секретарь Галина Байтерек прокомментировала, почему почему Садыру Жапарову еще не сделали прививку от COVID-19.
По ее словам, у главы государства имеются антитела к вирусу в большом объеме из-за чего врачи рекомендовали не прививать вакцину.
«Пока нет необходимости делать вакцинацию», — заявила Байтерек.
Напомним, что в Кыргызстане с 29 марта начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинацию от COVID-19 в стране планируется провести в три этапа. Министерством здравоохранения подготовлен план по поэтапной иммунизации населения, произведены расчёты и переданы в Минфин.
Источник: reporter.kg
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