В Оше задержали убийцу школьного учителя

В Оше милиция задержала подозреваемого в убийстве школьного учителя.
Как сообщает пресс-служба УВД южной столицы, сегодня утром, 26 марта, был задержан 63-летний житель района Кара-Суу по подозрению в убийстве 35-летнего жителя Оша Б.А.
Во время задержания он признался в совершении преступления. Его задержали в доме его старых знакомых, где он скрывался после совершения убийства. Также было изъято огнестрельное оружие - обрез.
В настоящее время расследование продолжается.
По данному факту идет досудебное производство по статье 130 ч.2 п. 5 УК КР.
Напомним, ранее сообщалось, что 23 марта на улице Кукумбий в Оше был найден труп мужчины, который работал школьным учителем.
Источник: Кабар
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