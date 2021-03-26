В Оше задержали убийцу школьного учителя

В Оше милиция задержала подозреваемого в убийстве школьного учителя.

Как сообщает пресс-служба УВД южной столицы, сегодня утром, 26 марта, был задержан 63-летний житель района Кара-Суу по подозрению в убийстве 35-летнего жителя Оша Б.А.

Во время задержания он признался в совершении преступления. Его задержали в доме его старых знакомых, где он скрывался после совершения убийства. Также было изъято огнестрельное оружие - обрез.

В настоящее время расследование продолжается.

По данному факту идет досудебное производство по статье 130 ч.2 п. 5 УК КР.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 марта на улице Кукумбий в Оше был найден труп мужчины, который работал школьным учителем.

Источник: Кабар