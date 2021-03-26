В Чуйской области участки стоимостью более 4 млн сомов возвращены государству

По результатам прокурорской проверки установлено, что оспариваемое постановление было подделано, и право собственности уполномоченным органом зарегистрировано на основании указанного документа.

По результатам исковой работы органов прокуратуры в собственность Буранинского и Сайлыкского айыл окмоту Чуйского района возвращены земельные участки стоимостью более 4 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, установлено, что 5 января 2016 года постановлением Буранинского айыл окмоту Чуйского района частному лицу на безвозмездной основе предоставлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 9,48 га под освоение и строительство теплицы. В ходе проверки выявлено, что предоставление земельного участка произведено с нарушением закона.

В другом случае на основании поддельного постановления Сайлыкского айыл окмоту Чуйского района от 30 декабря 2015 года гражданке К.К. в частную собственность, под строительство жилого дома был предоставлен земельный участок площадью 800 м² в селе Сайлык, после чего был выдан государственный акт о праве частной собственности.

По результатам прокурорской проверки установлено, что оспариваемое постановление было подделано, и право собственности уполномоченным органом зарегистрировано на основании указанного документа.

В целях признания недействительными вышеуказанных актов органов местного самоуправления и возврата земельных участков в муниципальную собственность прокуратурой района внесены административные иски.

Решениями Административного суда Чуйской области иск прокурора района полностью удовлетворены и по актам прокурорского реагирования земельные участки, оцененные на сумму более 4 млн. 200,0 тыс. сомов, возвращены в муниципальную собственность Буранинского и Сайлыкского айыл окмоту.

Материалы по данным фактам зарегистрированы в ЕРПП, проводятся следственные действия.

Источник: Кабар