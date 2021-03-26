Выборы в БГК. Кандидат в депутаты Анжелика Кайратова получила предупреждение

Как сообщает ЦИК, в Бишкекскую ТИК 19 марта поступило заявление от К.Маратова о нарушении порядка и условий проведения предвыборной агитации кандидатом А.Кайратовой.
Бишкекская территориальная избирательная комиссия вынесла письменное предупреждение известной певице Анжелике Кайратовой о недопустимости злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации. Она зарегистрирована кандидатом в депутаты от партии «Наш народ».
Как сообщает ЦИК, в Бишкекскую ТИК 19 марта поступило заявление от К.Маратова о нарушении порядка и условий проведения предвыборной агитации кандидатом А.Кайратовой.
Агитация осуществлялась посредством публикации в газете «Де-факто» без выходных данных, что является нарушением требований правил ведения предвыборной агитации.
В свою очередь, представитель певицы дал разъяснение о том, что интервью было дано 1 марта 2021 года, но публикация вышла 12 марта 2021 года по ошибке газеты.
Пункт 1 статьи 23 закона «О выборах депутатов местных кенешей» гласит, что «предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования».
На основании этого Бишкекская ТИК пришла к выводу, что имеются признаки предвыборной агитации со стороны А.Кайратовой.
В соответствии со статьями 22-28 закона «О выборах депутатов местных кенешей», руководствуясь статьей 20 закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», на основании заключения Рабочей группы по контролю соблюдения порядка проведения предвыборной агитации Бишкекская территориальная избирательная комиссия вынесла письменное предупреждение кандидату от политической партии «Наш Народ» А.Кайратовой о недопустимости злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!