В Бишкеке из окна 6 этажа выпала 2-летняя девочка. Она выжила

В Бишкеке из окна 6 этажа выпала 2-летняя девочка, сообщили 25 марта АКИpress в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, примерно в 18:04 на вызов «102» поступила информация из Городской детской клинической больницы №3, что к ним госпитализировали 2-летнюю девочку, которая выпала из окна 6 этажа многоэтажного дома по проспекту Чуй. Ребенок находится в реанимации.

На место выехала следственно-оперативная Свердловского РУВД. Милиционеры установили личность девочки.

«В настоящее время на месте работают сотрудники милиции, подробности сообщим позже», - добавили в пресс-службе.

Источник: svodka.akipress.org