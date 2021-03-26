В Бишкеке из окна 6 этажа выпала 2-летняя девочка. Она выжила

В Бишкеке из окна 6 этажа выпала 2-летняя девочка, сообщили 25 марта АКИpress в пресс-службе УВД Свердловского района.
По данным милиции, примерно в 18:04 на вызов «102» поступила информация из Городской детской клинической больницы №3, что к ним госпитализировали 2-летнюю девочку, которая выпала из окна 6 этажа многоэтажного дома по проспекту Чуй. Ребенок находится в реанимации.
На место выехала следственно-оперативная Свердловского РУВД. Милиционеры установили личность девочки.
«В настоящее время на месте работают сотрудники милиции, подробности сообщим позже», - добавили в пресс-службе.
Источник: svodka.akipress.org
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