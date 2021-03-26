28 марта в Бишкеке пройдут велосоревнования

Участие могут принять профессионалы и любители велоспорта

28 марта в Кыргызстане состоятся традиционные соревнования Весенняя велоразделка на 25 км с индивидуальным стартом. Об этом сообщают организаторы – Nomad sport.

По их данным, первенство Бишкека открыто для всех шоссеров и маунтбайкеров столицы и регионов.

Отмечается, что участие могут принять как профессионалы, так и любители от 12 лет и старше.​

Регистрация на велоразделку продлится до 27 марта 2021 года. Места ограничены.

Место проведения: Чуйская область, Объездная дорога с 9 км по 21,5 км (Кантовский светофор).

Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте организации.

Источник: vesti.kg