28 марта в Бишкеке пройдут велосоревнования

Участие могут принять профессионалы и любители велоспорта
28 марта в Кыргызстане состоятся традиционные соревнования Весенняя велоразделка на 25 км с индивидуальным стартом. Об этом сообщают организаторы – Nomad sport.
По их данным, первенство Бишкека открыто для всех шоссеров и маунтбайкеров столицы и регионов.
Отмечается, что участие могут принять как профессионалы, так и любители от 12 лет и старше.
Регистрация на велоразделку продлится до 27 марта 2021 года. Места ограничены.
Место проведения: Чуйская область, Объездная дорога с 9 км по 21,5 км (Кантовский светофор).
Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте организации.
Источник: vesti.kg
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