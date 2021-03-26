На площади Ала-Тоо группа парней ограбила трех пакистанцев

Сотрудники столичной патрульной милиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.
Как сообщает пресс-служба Патрульной милиции, 25 марта примерно в 03:00 на линию 102 поступило сообщение о том, что на площади Ала-Тоо 3-4 человека азиатской внешности, применив физическую силу, угрожая ножом, отобрали 2 сотовых телефона iPhone и денежные средства в размере 2 тыс. сомов у трёх граждан Пакистана, после чего скрылись.
Прибывшие по вызову сотрудники патрульной милиции по горячим следам задержали граждан Р.у.Б. 1995 года рождения, А.у.Т. 1994 года рождения и Р.у.Н. 1996 года рождения, после чего они были доставлены в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Первомайского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 202 (Разбой) Уголовного кодекса КР.
Источник: Кабар
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