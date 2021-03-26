(Фото) Фоторепортаж - Марипов в Ташкенте посетил кондитерские, текстильные фабрики, а также ювелирный завод

Также премьер-министр Кыргызстана посетил фабрику Realtex и завод «Fonon» по производству ювелирных изделий.
В рамках рабочего визита в Узбекистан премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов посетил фабрику «Chafers» по производству мучных и сахарных изделий в Ташкенте.
Фабрику Марипов посетил вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и мэром Ташкента Джахонгиром Арыходжаевым.
Помимо этого, главы правительств Кыргызстана и Узбекистана посетили фабрику «ArdetnFood», производящую мучные и кондитерские изделия.
Также премьер-министр Кыргызстана посетил фабрику Realtex и завод «Fonon» по производству ювелирных изделий.
Также он посетил завод «Orient Ceramic».
Премьер-министр Кыргызстана подробно ознакомился с деятельностью указанных заводов и фабрик.
Источник: Кабар
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