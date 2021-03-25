Глава Минздрава первым получит прививку от COVID-19

29 марта 2021 года начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев одним из первых получит прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, министр вакцинируется в понедельник, 29 марта, в одном из прививочных пунктов Бишкека.
Напомним, 29 марта 2021 года начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививать будут китайской вакциной «SinoPharm», вакцинация двукратная, с интервалом 25-28 дней. Прививки будут проводиться на добровольной основе.
Источник: Кабар
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