Глава Минздрава первым получит прививку от COVID-19

29 марта 2021 года начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев одним из первых получит прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, министр вакцинируется в понедельник, 29 марта, в одном из прививочных пунктов Бишкека.

Напомним, 29 марта 2021 года начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививать будут китайской вакциной «SinoPharm», вакцинация двукратная, с интервалом 25-28 дней. Прививки будут проводиться на добровольной основе.

Источник: Кабар