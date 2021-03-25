На депозитный счет для погашения внешнего долга поступило 13 млн сомов

На депозитный счет, открытый в ноябре 2020 года для сбора средств на выплату внешнего долга, граждане перечислили 13 млн сомов.

Об этом сообщил представитель Министерства экономики и финансов Руслан Татиков в интервью Общественной телерадиовещательной корпорации (бренд КТРК).

«В центральном казначействе был открыт счет. На данный момент поступило 13 млн 332 тысяч сомов поступило. Счет все еще открыт, сбор продолжается», - сказал министр.

По курсу Нацбанка на 25 марта, 13 миллионов 332 тысячи сомов равны 157,2 тысяче долларов. На 31 января 2021 года размер государственного долга Кыргызстана составил 4 млрд 954 млн долларов, из которых 85,2% или 4 млрд 221 млн долларов – внешний долг. За январь-февраль 2021 года из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга выделено 5 млрд 457 млн 800 тысяч сомов.

После октябрьских событий в Кыргызстане новая власть заявила о нехватке средств в бюджете. Минфин открыл два отдельных счета для пожертвований - для общих расходов и для выплаты госдолга. До этого с инициативой сбора средств для погашения госдолга перед Китаем выступило общественное объединение «Совет женщин».

Источник: Азаттык