Улукбек Марипов с рабочей поездкой прибыл в Узбекистан

Премьер-министр Кыргызстана встретится с Шавкатом Мирзиеевым
Премьер-министр Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой прибыл в Узбекистан.
Глава правительства примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном. Кроме того, премьер встретится с президентом РУз Шавкатом Мирзиеевым, а также ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в Ташкенте.
Пресс-служба правительства
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