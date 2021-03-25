Улукбек Марипов с рабочей поездкой прибыл в Узбекистан

Премьер-министр Кыргызстана встретится с Шавкатом Мирзиеевым

Премьер-министр Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой прибыл в Узбекистан.

Глава правительства примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном. Кроме того, премьер встретится с президентом РУз Шавкатом Мирзиеевым, а также ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в Ташкенте.

Пресс-служба правительства

