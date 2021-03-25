Надо прекращать финансировать из бюджета русскоязычные школы?

Бишкек, "Саясат. kg". Наши русскоязычные кыргызы на протяжении 30 лет продавали наши интересы русским и завели страну в тупик», — пишет Манас Саматов на своей страничке в социальных сетях.

«Русский язык – иностранный для кыргызов. Нужно прекратить финансировать из бюджета русскоязычные школы! Если кто-то хочет обучать ребенка в русскоязычной школе, обучает за свои деньги, никто не против – пойдет он в Россию, будет подметать улицы, мыть посуду, станет грузчиком в магазине, в лучшем случае станет поваром. Даже при наличии десяти красных дипломов русские не возьмут наших на работу в офис. Не только в Москве, но и в Бишкеке российские предприятия не берут на работу кыргызов! Почему мы должны тратить деньги из бюджета, чтобы готовить слуг для чужой страны? Наши русскоязычные кыргызы на протяжении 30 лет продавали наши интересы русским и завели страну в тупик», — пишет Манас Саматов на своей страничке в социальных сетях.

Напомним, в социальных сетях бурно обсуждается пост советника мэра города Бишкека Асхата Осмонова. «У директоров, учителей кыргызских школ нет культуры, ответственности и толерантности. Я забрал четырех детей из кыргызских школ и перевел в русскоязычные школы», — писал он.