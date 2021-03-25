Премьер Улукбек Марипов вылетел в Ташкент с рабочим визитом (список делегации)

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов вылетел в Ташкент с рабочим визитом.

Глава правительства Кыргызстана посетит Ташкент 25-26 марта.

В рамках рабочей поездки Марипов примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном и ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в городе Ташкент.

Кроме того, премьер-министр КР встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Список делегации:

- премьер-министр КР Улукбек Марипов;

- посол КР в Узбекистане Ибрагим Жунусов;

- министр культуры, информации, спорта и молодёжной КР Кайрат Иманалиев;

- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР Гулмира Абдралиева;

- министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев;

- первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев;

- замминистра экономики и финансов КР Султан Ахматов;

- замминистра образования и науки КР Нурлан Омуров;

- председатель Государственной таможенной службы КР Кадыржан Семетеев;

- завотделом международного сотрудничества аппарата правительства КР Айбек Айдаралиев;

- замдиректора Госагентства водных ресурсов при Минсельхозе КР Абдыбай Джайлообаев.