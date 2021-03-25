Премьер Улукбек Марипов вылетел в Ташкент с рабочим визитом (список делегации)

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов вылетел в Ташкент с рабочим визитом.
Глава правительства Кыргызстана посетит Ташкент 25-26 марта.
В рамках рабочей поездки Марипов примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном и ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в городе Ташкент.
Кроме того, премьер-министр КР встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Список делегации:
- премьер-министр КР Улукбек Марипов;
- посол КР в Узбекистане Ибрагим Жунусов;
- министр культуры, информации, спорта и молодёжной КР Кайрат Иманалиев;
- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев;
- первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев;
- замминистра экономики и финансов КР Султан Ахматов;
- замминистра образования и науки КР Нурлан Омуров;
- председатель Государственной таможенной службы КР Кадыржан Семетеев;
- завотделом международного сотрудничества аппарата правительства КР Айбек Айдаралиев;
- замдиректора Госагентства водных ресурсов при Минсельхозе КР Абдыбай Джайлообаев.
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