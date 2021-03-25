На пост муфтия Кыргызстана претендуют 8 кандидато

Муфтия выберут на курултае мусульман, который пройдет 5 апреля.
Об этом агентству сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
По данным муфтията, всего на пост ДУМКа претендуют 8 кандидатов.
Список кандидатов, подавших документы на пост муфтия:
1. Нурбек Токтогулов,
2. Сайдамир Джейналиев,
3. Султанали Гапуров,
4. Убайдулла Сарыбаев,
5. Шукур Исмаилов,
6. Шакир Маматов,
7. Нематилла Жээнбеков,
8. Ниязали Арипов.
Напомним, ГКНБ ведется досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК Ж.Б. по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере.
По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максата ажы Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения «Хаджа».
На основании полученных доказательств 10 февраля 2021 года муфтий Максат ажы Токтомушев был задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. После он был отпущен под домашний арест по решению суда.
Источник: Кабар
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