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На пост муфтия Кыргызстана претендуют 8 кандидато

Муфтия выберут на курултае мусульман, который пройдет 5 апреля.

Об этом агентству сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По данным муфтията, всего на пост ДУМКа претендуют 8 кандидатов.

Список кандидатов, подавших документы на пост муфтия:

1. Нурбек Токтогулов,

2. Сайдамир Джейналиев,
3. Султанали Гапуров,

4. Убайдулла Сарыбаев,

5. Шукур Исмаилов,

6. Шакир Маматов,

7. Нематилла Жээнбеков,
8. Ниязали Арипов.

Напомним, ГКНБ ведется досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК Ж.Б. по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере.

По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максата ажы Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения «Хаджа».

На основании полученных доказательств 10 февраля 2021 года муфтий Максат ажы Токтомушев был задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. После он был отпущен под домашний арест по решению суда.

Источник: Кабар

           

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