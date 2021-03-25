Студенты из Кыргызстана могут вылететь в Россию чартерными рейсами.
Об этом сообщается на официальной странице посольства РФ в КР в Facebook.
Уточняется, что правительство России приняло решение, согласно которому студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов из Кыргызстана разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения чартерными авиарейсами.
Для этого необходимо:
- не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в Россию. После отправки письма на электронную почту должна прийти информация с согласием на въезд;
- не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию сделать ПЦР-тест;
- в течение 72 часов после въезда на территорию России сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста — соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.
При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться в специально созданный Ситуационный центр Министерства науки и высшего образования РФ по телефону +74951980000 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Источник: 24.kg
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