(Видео) Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Мать подозреваемого не верит милиции

Мать парня отметила, что в «Мурас Ордо» уже месяц орудуют воры.

Мать задержанного подростка, который обвиняется в убийстве своего младшего брата, не верит в виновность своего сына. Об этом она говорит на видео.

«Сынок, почему ты так боишься. Ты не смог бы такое сделать, я знаю. Ты боишься, сынок, ты не смог посмотреть нам в глаза, ты нам солгал ведь. Ты на такое не пошел бы. Ты же у меня добрый, сынок. Ты же защищал своего братика всегда, я им не поверю никогда» , — говорит мать подростка.

Она также сообщает, что ее сына запугали, чтобы он взял вину, а также то, что несовершеннолетний был допрошен без родителей.

«Он никогда не обижал братика. Его забрали в РУВД, нам не показали. Родственники сказали, что у него лицо красное было, видимо били. Я это дело так не оставлю, я вытащу тебя, сынок. Милиция работает не честно. Это групповое преступление. Тут незаконные дела идут. Прошу Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева принять нас и выслушать» , — рассказала женщина.

Мать парня отметила, что в «Мурас Ордо» уже месяц орудуют воры.

Видео опубликовала журналист Алтынай Арстанбекова.

17 марта примерно в 12:40 в УВД Первомайского района через службу «102» ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что в жилмассиве «Мурас-Ордо» в частном доме обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика с ножевым ранением в области шеи и с проникающим ранением правой брюшной полости. Было установлено, что погибшим несовершеннолетним оказался А.М., 2008 года рождения. По подозрению в убийстве был задержан брат мальчика А.С., 2004 года рождения.

Он был водворен в СИЗО на два месяца.

(Видео) blob:https://www.facebook.com/cba236cd-32ed-46b9-9c7c-613702200de0

Источник: reporter.kg