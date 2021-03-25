Паспортный кризис. Кыргызстанцы не могут выехать из страны

Кыргызстанцы не могут выехать за границу на лечение или учебу, так как не могут получить документы.

Проблему на заседании ЖК поднял депутат Дастан Бекешев.

- В стране паспортный кризис. Ко мне обращаются люди, которые не могут выехать за границу на учебу или лечение, так как не могут получить загранпаспорта. У государства закончились бланки, - сказал депутат.

Он обратился к правительству и президенту с просьбой представить свое видение решения этой проблемы.

Кроме того, Бекешев отметил, что в стране есть и другие не менее серьезные проблемы: республика на грани энергетического кризиса, растет безработица и преступность.

Напомним, госорганы должны были начать выдачу паспортов нового образца еще в декабре прошлого года. За срыв сроков был уволен заместитель председателя ГРС, председателю объявлен выговор. В правительстве назвали новый срок начала



Источник: vb.kg