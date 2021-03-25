Депутат предложил снизить штрафы за нарушение ПДД и убрать пени

«Безопасный город» в условиях экономического кризиса выступает как раздражитель населения.

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев сегодня на заседании парламента заявил, что необходимо снизить штрафы за нарушения ПДД по «Безопасному городу».

По его словам, данный проект уже достиг своих целей по снижению уровня аварийности и повышению культуры вождения.

«Безопасный город» в условиях экономического кризиса выступает как раздражитель населения. Мы готовы внести изменения для снижения штрафов. Также необходимо полностью убрать пени», — сказал Маматалиев.

Источник: Элгезит