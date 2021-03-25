Депутат предложил снизить штрафы за нарушение ПДД и убрать пени

«Безопасный город» в условиях экономического кризиса выступает как раздражитель населения.
Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев сегодня на заседании парламента заявил, что необходимо снизить штрафы за нарушения ПДД по «Безопасному городу».
По его словам, данный проект уже достиг своих целей по снижению уровня аварийности и повышению культуры вождения.
«Безопасный город» в условиях экономического кризиса выступает как раздражитель населения. Мы готовы внести изменения для снижения штрафов. Также необходимо полностью убрать пени», — сказал Маматалиев.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!