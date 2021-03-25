В мэрии Бишкека ответили на заявление МВД, что выморочные квартиры заняли чиновники

В мэрии Бишкека прокомментировали заявление МВД о том, что выморочные квартиры, предназначенные малоимущим, заняли чиновники муниципалитета.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, согласно статье 1166 Гражданского кодекса КР, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, наследственное имущество признается выморочным.

Наследственное имущество признается выморочным на основании решения суда по заявлению на местах органа государственной власти или органа местного самоуправления по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Выморочное имущество переходит в собственность органа местного самоуправления по месту нахождения соответствующего имущества, а в случае его отказа от имущества — в собственность государства.

«Таким образом, в соответствии с указанными нормами, Управлением муниципального имущества в установленном порядке была проведена соответствующая работа по признанию выморочным и постановке на учет в БФ ГУ «Кадастр» 27 жилых помещений. Из них 18 квартир признаны на основании решений суда выморочными, 8 квартир зарегистрированы в журнале бесхозяйных имуществ в ГУ «Кадастр» при ПКР, за одним жилым помещением право собственности зарегистрировано за мэрией города Бишкек.

Необходимо отметить, что 4 квартиры из списка выморочных имуществ были предоставлены детям-сиротам в соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса КР.

Кроме того, по состоянию на 24 марта 2021 года, Управлением проведена работа по принудительному высвобождению из 7 жилых муниципальных помещений.

При этом отмечаем, что порядок выселения предусмотрен нормами статьи 48 Жилищного кодекса КР, согласно которым, выселение лиц из занимаемого жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда допускается в случаях, если лицо: самоуправно занимает жилое помещение.

Дополнительно, в силу статьи 222 Гражданского кодекса КР, право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

Согласно части 2 данной статьи собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом.

При этом, с момента образования, Управлением каких-либо разрешительных документов на вселение в выморочные квартиры предоставлено не было, исключением является предоставление квартир детям-сиротам.

Также дополнительно сообщаем, что Управлением ведется инвентаризация муниципальных жилых помещений, где по итогам будут приняты соответствующие меры в установленном порядке.

Таким образом, Управлением в рамках своей компетенции ведется работа по признанию имущества выморочным (бесхозяйным) и по высвобождению незаконно занимаемых муниципальных жилых помещений в соответствии с законодательством К», — говорится в сообщении.

Источник: Элгезит