Нурболот Усенбаев и Мадамин Каратаев освобождены от должностей замов главы Минздрава

Нурболота Усенбаева и Мадамина Каратаева освободили от должностей заместителей министра здравоохранения.

Информацию редакции Elgezit.kg подтвердили в пресс-службе Минздрава КР.

Напомним, Нурболот Усенбаев занимал эту должность с апреля 2020 года, а Мадамин Каратаев — с июня 2018 года.

Причины увольнения чиновников пока не сообщаются. По предварительной информации, это связано с изменениями структуры правительства.

Источник: Элгезит