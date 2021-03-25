Сыймык Жапыкеев стал генералом указом президента Жапарова

Экс-главе Финпола Сыймыку Жапыкееву звание генерал-майора присвоено указом президента Садыра Жапарова.
Об этом пресс-служба президента сообщила ряду СМИ.
До этого в отдельных средствах массовой информации вышла различная информация относительно получения Жапыкеевым генеральского звания. Между тем пресс-секретарь президента Галина Байтерек заявила, что не располагает информацией о присвоении высшего звания экс-главе Финпола, ее слова вызвали общественный резонанс.
«В соответствии со статьей 15 Закона КР «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий» сотрудникам Финансовой полиции присваиваются специальные звания до «генерал-лейтенант Финансовой полиции».
Вместе с тем, согласно статье 17 Закона КР «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики», перечень должностей высшего начальствующего состава правоохранительных органов и соответствующих им специальных званий утверждается президентом Кыргызской Республики.
Исходя из этого, указом президента утвержден Перечень руководящих должностей государственных органов и соответствующих им высших специальных классных чинов и специальных званий.
Данным указом для председателя ГСБЭП предусматривается высшее специальное звание «генерал-майор Финансовой полиции» (предельное «генерал-лейтенант Финансовой полиции»)», — говорится в разъяснении отдела информационной политики аппарата президента.
Источник: nazarnews.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!