При строительстве новой школы в Московском районе использовали старые и ранее использованные материалы

Прокуратура выявила нарушения и передала дело в УГКНБ по Чуйской области

В конце 2014 года Департамент жилищно-государственного строительства провел тендер на строительство школы им. Жапарова на 150 учебных мест, расположенной в селе Бала-Айылчы Московского района, на общую сумму 48 382 812 сомов за счет средств из республиканского бюджета.

По результатам тендера победителем признано ОсОО «К.С.» с предложенной суммой 40 540 743 сомов и заключен договор на выполнение работ по строительству указанного объекта.

27 декабря 2019 года комиссией в составе Чуйского областного Управления капитального строительства ДЖГС, а также инспектором, осуществлявшим государственный архитектурно-строительный надзор, составлен акт приемки завершенного объекта в эксплуатацию, утвержденный руководством Экотехинспекции по Сокулукскому и Московскому районам.

Однако, в ходе прокурорской проверки установлено, что со стороны ОсОО «К.С.» во всех помещениях объекта половые доски установлены из старых и раннее использованных лесоматериалов, о чем свидетельствуют соответствующие акты экспертов. Согласно сметной документации на половые доски израсходованы 966 630 сомов.

Кроме этого, выявлен целый ряд нарушений и несоответствие стандартам, допущенные подрядчиком во время строительства.

На основании изложенного в целях всестороннего и объективного определения причиненного государству ущерба собранный материал зарегистрирован в АИС ЕРПП прокуратуры Московского района по ст.320 (злоупотребление должностным положением) УК КР и направлен для организации следствия в Управление ГКНБ по Чуйской области. В настоящее время начаты следственные мероприятия.

Пресс-служба Генпрокуратуры

