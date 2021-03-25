Депутаты пригласили правительство в парламент в связи с ростом цен

По официальным данным ВВП Кыргызстана за год снизился на 8,6% в связи с ограничениями, введенными из-за COVID-19.



Некоторые депутаты Жогорку Кенеша пригласили кыргызское правительство, чтобы заслушать информацию о принимаемых срочных мерах против резкого повышения цен на продукты питания и другие товары. Один из них, депутат Акыл Кемелов на заседании парламента 24 марта раскритиковал главу правительства Улукбека Марипова, потребовал у правительства поделиться информацией с народом.

«Надо заслушать отчет правительства, народ требует. Глава правительства отчитывает акима и главу сельской управы за то, что они не вывозят мусор. Разве сейчас время ругаться из-за мусора? Надо провести правительственный час, заслушать», — сказал депутат.

По официальным данным ВВП Кыргызстана за год снизился на 8,6% в связи с ограничениями, введенными из-за COVID-19.

В последние месяцы во всех отраслях страны наблюдается рост цен. Резко подскочили цены на продукты питания, ГСМ и другие товары. Хотя по официальным данным инфляция составляет 9,7%, некоторые товары подорожали на 50%.

Источник: Азаттык уналгысы gezitter.org