Почему подорожали авиабилеты в Россию? Разъяснение аэропорта «Манас»

В ОАО «МАМ» отметили, что ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» поступает множество обращений с жалобами и вопросами относительно высоких цен на авиабилеты, в частности, на перелеты в Россию.

В связи с этим ОАО «МАМ» сообщает следующее:

ОАО «Международный аэропорт «Манас» не занимается продажей авиабилетов, а также не имеет возможности регулировать их цены. Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам.

Рост цен на авиабилеты коснулся рейсов только по направлениям в города России и Казахстана. Подорожали билеты следующих авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Эйр Астана» и других. Причина роста цен по российскому направлению заключается в ситуации, которая сложилась в результате пандемии COVID-19, в частности сокращение регулярных авиарейсов и возникновение новых правил перелета для чартерных рейсов.

Поясним, к примеру, по маршруту Бишкек-Москва ранее ежедневно осуществлялись 4-6 регулярных рейсов, 3 российские авиакомпании и 1 отечественный перевозчик AviaTraffic. Однако в связи с пандемией число регулярных рейсов было сокращено до 7 раз в неделю. При этом стали выполняться чартерные рейсы на ежедневной основе. Однако предложение авиакомпаний не покрывало потребности граждан, в связи с чем возник ажиотаж и острая нехватка билетов на рейсы в города РФ, что привело к росту цен со стороны авиаперевозчиков.

Вторая причина повышения цен – изменение правил перелета: на чартерных и регулярных рейсах они разные. В случае перелета чартерным рейсом необходимо предоставить помимо результатов ПЦР-теста еще и «основание» для въезда на территорию России: справку о близкой родственной связи с гражданином России, либо справку о квалификации, либо медицинские показания. В случае перелета регулярным рейсом подобных требований нет, кроме наличия справки об отрицательном ПЦР-исследовании. Процедура на чартерных рейсах более сложная, чем на регулярных, поэтому последний вид стал более «привлекательным» для граждан и стал соответственно дороже. Подчеркнем, что авиабилеты на регулярный рейс всегда стоили значительно дешевле по сравнению с авиабилетами на чартерные.

Также предполагается, что авиакомпании, которые диктуют сейчас свои цены, пытаются выйти из ситуации после понесенных финансовых потерь во время локдауна. В итоге, предположительно, создавшийся дефицит, перепродажа авиабилетов и интересы авиакомпаний, которые продают их, привели к повышению цен на авиабилеты.

В связи со сложившейся ситуацией ОАО «МАМ» обратило внимание властей на существующую проблему и успешно предприняло еще в декабре 2020 года первые шаги для инициирования подключения Кыргызстана к приложению «Путешествуй без COVID-19». Данный проект представляет собой мобильное приложение, доступное сейчас для граждан России, Беларуси и Армении. Сегодня Кыргызстан также в списке участников проекта. На сегодняшний день кыргызская сторона ожидает одобрения со стороны России для исключения основания для путешествия через данное приложение. В случае одобрения ожидается упрощение процедур при вылете из страны, увеличение числа перелётов и снижение ажиотажа вокруг цен на билеты.

ОАО «МАМ» надеется, что после предпринятых шагов и выхода всех стран из постпандемической ситуации цены снизятся и количество рейсов будет осуществляться как и прежде. Аэропорт «Манас» в свою очередь готов приложить все усилия для обеспечения граждан безопасными перелетами и высоким уровнем авиауслуг.

Справочно: Приложение работает с декабря 2020 года и упрощает прохождение санитарного контроля при пересечении границ между Россией, Беларусью и Арменией. Человеку нужно сделать ПЦР-тест и загрузить результат в мобильном приложении. При пересечении границы достаточно предъявить QR-код через приложение в любой из стран, авторизованных в данном приложении.

Пресс служба ОАО «МАМ»

