Кыргызстан снова ждет коррупционный скандал с бахилами?

Мы все помним, как государственные органы покупали копеечные одноразовые бахилы за 150 сомов за пару!

Не успели кыргызстанцы опомниться от коррупционных последствий пандемии коронавируса, так нам снова чиновники приготовили неприятный сюрприз. Мы все помним, как государственные органы покупали копеечные одноразовые бахилы за 150 сомов за пару! Теперь новое правительство, похоже, с размаху наступает на те же замшелые грабли. На сайте правительства выставили проект постановления кабмина, в котором определенным фирмам отдается карт-бланш на поставку защитных комбинезонов, шприцов, дезинфицирующих средств и много чего другого. Причем, без проведения каких-либо конкурсов и тендеров! И все это прикрывается пафосным обоснованием: "в целях развития национальной экономики".

Золотой список узкого круга лиц

В нашу редакцию попало письмо в адрес руководства страны, а вернее крик о помощи Ассоциации полиграфистов и издательских домов Кыргызстана.

По информации полиграфистов и издателей страны, на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов КР 12 марта 2021 года опубликован проект постановления "Об утверждении перечня товаров, работ (услуг) поставщиков (подрядчиков), подлежащих изъятию из национального режима при осуществлении государственных закупок". В результате принятия этого документа, АО "Учкун" и ОсОО "Гознак", как предполагается, должны получить исключительное право на издание и тиражирование учебников для нужд сферы образования Кыргызстана.

"Принятие такого решения, по нашему мнению, крайне контрпродуктивно и может привести к серьёзным разрушительным последствиям. Абсолютно очевидно, что на наших глазах происходит противоестественное для демократической страны и рыночной экономики насильственное устранение конкуренции в сфере изготовления учебной литературы. Такая попытка монополизации целой отрасли - это прямое ограничение свободы предпринимательства и очередная попытка создать несправедливые эксклюзивные привилегии для отдельных лиц и хозяйствующих субъектов", - пишут полиграфисты.

Обвинения более чем серьезные. Давайте полюбопытствуем и ознакомимся с перечнем подрядчиков. С первого же взгляда на приложение проекта постановления возникает много вопросов.

Например, медицинские маски и респираторы смогут поставлять только неизвестные для обывателя несколько фирм: ОсОО "Текстиль Транс", ОсОО "Кыргыский логистический провайдер", ОсОО "Биовит", ОсОО "Пейванд", ОсОО "Камелия Азия" и ОсОО "Дастан Стиль".

Чем они это заслужили? Может они производят брильянтовые маски по бросовой цене?

В справке-обосновании к проекту постановления правительства чиновники пишут: "С начала пандемии COVID-19, а также с закрытием границ соседних государств остро ощущалась нехватка медицинских масок, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. В этой связи, необходимо увеличить объем производств данных товарных позиций, обновления основных фондов труда, а также загрузки мощностей".

Слова хорошие. Как говорил товарищ Саахов: "Все это, конечно, так. Все это верно. Бумага написана правильно", но почему эти конкретные ОсОО? Можете объяснить внятно? Ведь есть много разных фирм, которые тоже производят добротную и дешевую продукцию. Почему они не попали в этот список? Ау! Нет ответа.

Возьмем другое наименование товара: "Защитные комбинезоны, бахилы, медицинские халаты, медицинские чепчики". Тут всего две компании попали в "золотой" список: ОсОО "Камелин Азия" и ОсОО "Дастан Стиль". Других производителей в этом сегменте, конечно же "не существует"...

Можно внимательно рассмотреть под лупой каждого подрядчика. И в этот "драгоценный" список отечественных производителей затесался и ОсОО "Сян Тдей". Судя по экзотическому названию, как говорится "тут Русью и не пахнет".

И действительно в базе Министерства юстиции - это "общество с ограниченной ответственностью с иностранным участием". Директор некий господин Гуо Юпинг.

Возникает справедливый вопрос. Как фирма с иноземным участием будет развивать национальную экономику? Понятно, что чиновники из правительства, которые и составляли список, будут громогласно молчать.

Оказывается, ОсОО "Сян Тдэй" зарегистрировано в 1997 году на территории СЭЗ "Бишкек". Предприятие по производству пластиковых изделий "Сян Тдэй" входит в группу компаний многопрофильного консорциума "HAIRUN", который осуществляет производство и выпуск изделий из пластмасс во многих странах мира. И вообще, ОсОО "Сян Тдэй" в 2018 году фигурировал в скандале. Тогда работники компании ОсОО "Сян Тдэй" спалили часть самолета.

Теперь понятны эмоции пользователя интернет сети Искандера, который оставил свой комментарий под проектом спорного постановления: "Этот лоббистский законопроект совершенно очевидно продвигает интересы одних компаний и незаконно ущемляет интересы других. Как можно вообще поднимать вопрос о том, чтобы "отдать кому-то, без проведения тендера и на безальтернативной основе, любую поставку или услугу за бюджетные средства"?! По какому праву правительство инициирует подобный законопроект! Ведь это народные деньги, внесенные каждым из нас в бюджет через уплату налогов!"

Очепятки флагманов индустрии или почему государство ошибается

Но давайте вернемся к списку поставщиков. Вернее к конкретному наименованию: "Изготовление книг и учебников для учебных заведений". Тут эксклюзивными изготовителями значатся ОАО "Учкун", и ОсОО "Гознак".

Нужно сказать, что оба предприятия зарегистрированы в Минюсте КР как частная собственность. По форме являются государственно-частными. Иными словами, оба этих компаний не являются 100 процентно государственными. Но все равно они попали в особый список.

Инициатива создания на их базе монопольных игроков, имеющих эксклюзивный доступ к изготовлению учебной продукции – это коррумпированная схема, которую заинтересованные частные лица, имеющие целью личное обогащение, сейчас пытаются облечь в законные рамки, считают в Ассоциации полиграфистов и издательских домов Кыргызстана.

"Базовые законы рыночной экономики и логики одинаковы везде и для всех: отсутствие конкуренции неизбежно приводит к отсутствию качества. Монополизация права на подготовку и печать учебной литературы в одних руках ведет к полному уничтожению учебно-издательской отрасли и к снижению и без того низкого уровня образования в стране. Так какие же цели преследуются при передаче эксклюзивного права на изготовление учебников в одни руки?! Всегда и везде сложной и кропотливой работой по подготовке качественной учебной литературы, постоянно конкурируя друг с другом в условиях свободного рынка, занимается множество независимых издательств и типографий. Только такая модель обеспечивает вариативность и гарантирует, что независимые издательства будут постоянно разрабатывать и совершенствовать всё больше и больше новых, современных и качественных учебников!", - пишут издатели и полиграфисты в обращении.

Действительно непонятно чем руководствовались чиновники, поддерживая получастные типографии. Ведь несмотря на протекционизм и господдержку, они приходят год за годом в упадок. Дошло то того, что эти предприятия зачастую не имеют возможности участвовать в государственных тендерах по причине задолженностей по налогам и отчислениям в Соцфонд.

Например, 1 января 2019 года в Закон КР "О государственных закупках" были внесены изменения, в соответствии с которыми доступ к печати документов государственного значения имеют всего три предприятия с долей государственного участия более 51 процентов.

В том же 2019 году печальным итогом такого решения стали вопиющие ошибки, допущенные ОАО "Учкун" при изготовлении 95 тысяч экземпляров дипломов и аттестатов, срывы сроков получения документов в школах и вузах КР, международные скандалы с участием иностранных студентов, нерабочие QR-коды в документах и т. д.

Ранее, в 2015 году, широчайший резонанс получил скандал с бракованными бланками свидетельств о рождении, отпечатанными ОАО "Учкун" и принёсшими большие неприятности и хлопоты многим рядовым гражданам КР. Как выяснилось впоследствии, с 2013 по 2015 год ОАО "Учкун" отпечатало более 350 тысяч бракованных бланков с ошибками в тексте защитного микрошрифта.

"Совершенно ясно, что ошибки ОАО "Учкун" никоим образом не связаны со степенью износа его полиграфического оборудования или помещений. На самом деле причина совершенно в другом - в вопиющем непрофессионализме, а главное, в крайне неэффективном управлении. Да и каких результатов можно ожидать в ситуации, когда на посту директора "Учкуна" успели побывать многочисленные и регулярно сменяющие друг друга представители всех уровней чиновничьей номенклатуры, но так и не было ни одного профессионала - полиграфиста с реальным опытом", - считают в ассоциации.

Получается, что "флагманы полиграфической отрасли страны с государственной долей более 51 %", как "Учкун" и ОсОО "Гознак" (ранее "КонтинентПринт") известны лишь многочисленными скандалами в прессе, разоблачениями, судебными процессами и огромными задолженностями перед кредиторами и государственным бюджетом. Так почему же сейчас предпочтение и исключительные привилегии отдаются именно этим двум компаниям, имеющим далеко не самую прозрачную историю и отнюдь не безупречную репутацию, задаются справедливым вопросом полиграфисты страны.

"И на заре независимости Кыргызстана частные издательско-полиграфические предприятия начинали свой путь с нуля. Теперь, спустя 30 лет, на рынке Кыргызстана открылось и успешно работает немалое количество суперсовременных, абсолютно самостоятельных, конкурентоспособных и динамично развивающихся издательских и полиграфических предприятий, выполняющих работы любой сложности, имеющих многолетний опыт изготовления учебной продукции, признанных за рубежом и награждённых многочисленными наградами международных выставок. Эти компании сегодня предоставляют тысячи рабочих мест нашим согражданам и постоянно пополняют государственный бюджет сотнями миллионов сомов налоговых отчислений", - утверждают в Ассоциации полиграфистов и издательских домов КР.

И сегодня полиграфисты хотят от государства малого - честности. "Несмотря на то что все мы - те, кто подписал это коллективное письмо, - конкуренты в государственных и частных тендерах, не взирая на то, что мы ежедневно соревнуемся друг с другом, пытаясь предложить клиентам самое лучшее качество за самую низкую цену, - все мы остаёмся коллегами по отрасли и добросовестными участниками свободного рыночного пространства. И мы, конечно же, не против появления в Кыргызстане новых современных издательств и типографий, не против честной конкуренции, стимулирующей нас всех развиваться и совершенствоваться. Пусть указанные в проекте постановления типографии тоже на равных условиях включаются в честную конкурентную борьбу, разрабатывают и издают свою собственную учебную литературу, доказывают свою состоятельность результатами реальной работы", - пишут производственники.

Народ не понимает – чиновники рулят

А что делает правительство? В обосновательной справке по утверждению "чудо- списка" поставщиков, этот документ объясняют … "состоянием экономики Кыргызстана". Мол, согласно данным Национального статистического комитета, валовой внутренний продукт (ВВП), по предварительной оценке, в январе-декабре 2020 года по сравнению с январем-декабрем 2019 года уменьшился на 8,6 процента. Есть и другие ошеломляющие цифры, призванные вызвать у простых смертных приступы паники.

"В соответствии с пунктом 31 приложения № 25 Протокола о порядке регулирования закупок к Договору о Евразийском экономическом союзе, государство-член вправе в одностороннем порядке, установить в исключительных случаях изъятия из национального режима на срок не более 2 лет. В соответствии с пунктом 22 статьи 21 Закона КР "О государственных закупках" закупки методом прямого заключения договора товаров, работ или услуг у поставщика (подрядчика), определенного решением правительства Кыргызской Республики осуществляются по стоимости, согласованной с уполномоченным государственным органом по вопросам антимонопольного регулирования. Данная норма применяется в рамках изъятия из национального режима", - не очень понятно пишут чиновники.

Если говорить простым языком, то чиновники, ссылаясь на плачевное состояние экономики просят дать им полное право самим выбирать поставщиков услуг и товаров. И причем без общественного контроля в виде тендеров и прочих надоедливых для госслужащих вещей.

В связи с неопределенностью чиновничьих формулировок мы вынуждены были обратиться за комментариями к юристу Виктории Иваненко:

Что означает понятие "изъятие из национального режима"? И каким образом отбираются поставщики и подрядчики для закупа услуг и товаров?

- В соответствии со статьей 3 Закона КР "О государственных закупках" от 3 апреля 2015 года, изъятие из национального режима – это установленное в одностороннем порядке ограничение доступа потенциальных поставщиков других государств-членов Евразийского экономического союза к участию в процедурах государственных закупок конкретных товаров, работ и услуг либо ограничение доступа к государственным закупкам, осуществляемым в определенных отраслях экономики. Устанавливается в исключительных случаях на срок не более двух лет путем определения особенностей осуществления закупок отдельных видов товаров, работ и услуг в соответствии с решением правительства страны.

То есть основной смысл "изъятия из национального режима" направлен на то, чтобы поддержать отечественных производителей и улучшить их положение на внутреннем рынке государства в определенный период. Сложнейшая экономическая ситуация 2020 года вполне может являться одним из таких оснований для осуществления изъятия из национального режима.

Вопросы особенностей осуществления закупок отдельных видов товаров, работ и услуг определяются решением правительства КР.

Чиновники из правительства, отвечающие на вопросы граждан на Едином портале общественного обсуждения проектов НПА, написали, что: "…в ходе подготовки проекта постановления со стороны Госкомитета энергетики, промышленности и недропользования КР были оповещены все предприятия о формировании перечня, при этом некоторые предприятия отказались от включения в данный перечень".

Однако, указанное не соответствует действительности! Как минимум десятки отечественных подрядчиков узнали о планируемых изъятиях и вообще о существовании определенного перечня поставщиков только 12 марта 2021 года, после размещения проекта постановления правительства КР на сайте правительства, в незаметной рубрике общественных обсуждений.

Какие законы нарушают проект постановление правительства о утверждении перечня товаров?

- Если говорить о проекте постановления, то он противоречит части 1 статьи 5 Конституции Кыргызской Республики, статьям 9, 10 Закона КР "О конкуренции", Закону КР "Об инвестициях в Кыргызской Республики", Указу Президента КР "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29.01.2021 года.

В справке-обоснования к указанному проекту, размещенной на сайте правительства КР по ссылке, разработчики ссылаются на пункт 31 приложения № 25 Протокола о порядке регулирования закупок к Договору о Евразийском экономическом союзе, в соответствии с которым государство-член вправе в одностороннем порядке, установить в исключительных случаях изъятия из национального режима на срок не более 2 лет.

Однако, при этом, разработчики абсолютно проигнорировали те обстоятельства, что в разделе 3 приложения № 25 Протокола о порядке регулирования закупок к Договору о Евразийском экономическом союзе речь идет об изъятии из национального режима поставщиков и продукции других государств-членов.

В справке-обосновании разработчики также указывают на то, что необходимость изъятия из национального режима и поддержки отечественных поставщиков вызвана состоянием экономики Кыргызстана.

Вместе с тем, по непонятным причинам в "привилегированных" списках оказался конкретный и небольшой перечень организаций. К слову, часть из которых уже давно прекратила свою деятельность или в их составе есть иностранное участие. То есть о поддержке отечественных поставщиков, как анонсировалось в справке-обоснования к проекту постановления, речь в самом проекте не идет.

Таким образом, разработчики ранее указанного проекта постановления правительства КР, игнорируя события и тяжелейшие последствия для бизнеса и экономики 2020 года, еще больше усугубляют положение отечественных поставщиков, ограничивая конкуренцию и равный доступ к участию в государственных закупках.

Может ли правительство проводить такие "закрытие" закупки опираясь на пункт 22, 4 части, статьи 21 Закона "О госзакупках" и статьи 10 и 17 конституционного закона КР "О правительстве КР"?

- В рамках государственных закупок такие ситуации возможны, но они исключительны.

В соответствии с пунктом 22 части 4 статьи 21 Закона КР "О государственных закупках", закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора в случае конкретной закупки товаров, работ или услуг у поставщика, определенного решением правительства по стоимости, согласованной с уполномоченным государственным органом по вопросам антимонопольного регулирования. Данная норма применяется в рамках изъятия из национального режима.

И, как было указано ранее, действие изъятия из национального режима по своему смыслу направлено на поставщиков иностранных государств и не может безосновательно осуществляться с ущемлением прав и законных интересов отечественных производителей.

В предлагаемом проекте постановления правительства КР о какой-либо конкретной закупке речь не идет. Так, например, в пункте 12 перечня товаров, работ (услуг) поставщиков (подрядчиков), подлежащих изъятию из национального режима при осуществлении государственных закупок указано "Изготовление книг и учебников для учебных заведений". Вместе с тем, это очень обтекаемое и объемное понятие, в результате чего по смыслу получается, что все книги и учебники для учебных заведений, без конкретного указания, подлежат изготовлению только у двух поставщиков с государственной долей участия методом прямого заключения договора.

При этом, непонятно каким образом действующий порядок проведения государственных закупок по изготовлению книг и учебников для учебных заведений ухудшает сложившуюся экономическую ситуацию и требует вмешательства со стороны правительства КР. Следует отметить, что в подобного рода государственных закупках всегда принимали участие только отечественные предприятия. Однако, в настоящее время, отечественные поставщики, по неизвестным причинам, были ограничены в своих правах.

При том, что согласно положениям Конституционного закона КР "О Правительстве КР", Правительство обеспечивает исполнение Конституции и законов, а не создает препятствия для их исполнения.

Означает ли выбор определенных фирм для государственных закупок ущемлением других производителей? Ведь все производители – отечественные. И среди мало 100 процентных госпредприятий.

- Да, конечно. У нас очень много местных предпринимателей, которые не один год трудятся и осуществляют свой вклад в экономику родной страны. И верно ваше замечание про 100 процентные госпредприятия. Так, в перечне товаров, работ и поставщиков, подлежащих изъятию из национального режима при осуществлении государственных закупок, указаны предприятия, которые имеют долю государственного участия, наряду с частными. Это также вызывает вопрос, по причине чего участники таких организаций по сути получили преференции от государства.

В общем, к правительству много вопросов без ответа. Поэтому производственники и обратились к президенту Кыргызстана, ведь проект постановления кабинета противоречит недавнему указу президента КР "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов".

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